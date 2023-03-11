Игроки «Спартака» помешали Абаскалю подойти к арбитру

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль пытался подойти к арбитру после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Тренера остановили игроки красно-белых.

На 41-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева. Эпизод вызвал обсуждения в СМИ.

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Спартака». На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.