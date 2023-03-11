«Бавария» забила «Аугсбургу» пять мячей, «Лейпциг» разгромил «Боруссию» М
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Сегодня, 11 марта, проходят матчи 24-го тура чемпионата Германии. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 5:3.
На второй минуте Мергим Бериша вывел «Аугсбург» вперёд, на что «Бавария» в первом тайме ответила голами Жоау Канселу, Бенжамена Павара (дубль) и Лероя Зане. На 60-й минуте Мергим Бериша оформил дубль, а на 74-й минуте Альфонсо Дэвис забил заключительный гол «Баварии» в матче. На третьей добавленной минуте Ирвин Кардона забил «гол престижа».
В параллельном матче «Лейпциг» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:0. Голами отметились Тимо Вернер, Эмиль Форсберг и Йошко Гвардиол. «Айнтрахт» сыграл вничью со Штутгартом» (1:1), а Герта с тем же счётом разошлась миром «».
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