Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» забила «Аугсбургу» пять мячей, «Лейпциг» разгромил «Боруссию» М

«Бавария» забила «Аугсбургу» пять мячей, «Лейпциг» разгромил «Боруссию» М
Комментарии

Сегодня, 11 марта, проходят матчи 24-го тура чемпионата Германии. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 5:3.

На второй минуте Мергим Бериша вывел «Аугсбург» вперёд, на что «Бавария» в первом тайме ответила голами Жоау Канселу, Бенжамена Павара (дубль) и Лероя Зане. На 60-й минуте Мергим Бериша оформил дубль, а на 74-й минуте Альфонсо Дэвис забил заключительный гол «Баварии» в матче. На третьей добавленной минуте Ирвин Кардона забил «гол престижа».

В параллельном матче «Лейпциг» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:0. Голами отметились Тимо Вернер, Эмиль Форсберг и Йошко Гвардиол. «Айнтрахт» сыграл вничью со Штутгартом» (1:1), а Герта с тем же счётом разошлась миром «».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023