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Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»

Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Ноттингем Форест»
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Сегодня, 11 марта, завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал лондонский «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 18:00 мск.

Хозяева поля открыли счёт на 19-й минуте благодаря забитому мячу нападающего Гарри Кейна, точную передачу ему отдал крайний защитник Педро Порро. На 35-й минуте «шпоры» укрепили своё преимущество в счёте, когда Гарри Кейн оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 62-й минуте Сон Хын Мин с передачи Ришарлисона довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте гости сократили отставание благодаря голу Джо Уорролла. На 90+6-й минуте «Ноттингем Форест» получил право пробить 11-метровый удар, но Андре Айю не смог его реализовать. Встреча завершилась победой «шпор» — 3:1.

По итогам встречи хозяева набрали 48 очков и закрепились на четвёртом месте таблицы чемпионата. «Ноттингем Форест» остался на 14-й позиции (26 очков).

В следующем туре «Ноттингем Форест» встретится с «Ньюкаслом» (17 марта), а «Тоттенхэм» с «Саутгемптоном» (18 марта).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
11 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Кейн – 19'   2:0 Кейн – 35'   3:0 Мин – 62'   3:1 Уорролл – 81'
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