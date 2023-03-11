«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Поделиться
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Динамо». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1.
На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади. На 68-й минуте Кади оформил дубль, а в концовке матча Никита Кривцов забил третий гол «быков».
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Краснодар» находится на седьмой строчке, заработав 29 очков и догнав «Ахмат» и ЦСКА. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
22:15
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:28
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:57
-
19:51
-
19:51
Партнерский контент