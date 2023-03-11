«Спартак» обратится в ЭСК после матча с «Факелом» в РПЛ
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).
«Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», — приводит слова Зеленова ТАСС.
Отметим, что в этом матче чемпионата России, второй тур подряд, у «Спартака» отменяют забитый гол. В игре с «Уралом» (2:2) VAR не смог вмешаться в эпизод с голом из-за того, что Виталий Мешков дал свисток до того, как мяч пересёк линию ворот. Во встрече с «Факелом» вновь был не засчитан гол Соболева. Вероятно, из-за нарушения правил, которое ранее совершил автор голевого паса Руслан Литвинов.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Уралом» в Фонбет Кубке России.
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