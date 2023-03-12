Каррера: «Зенит» в чемпионате Италии претендовал бы на пятое-шестое место

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, на какое место претендовал бы «Зенит», если бы выступал в чемпионате Италии.

«Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Питерский клуб на пять очков опережает «Спартак», который идёт на втором месте, но у команды Сергея Семака есть игра в запасе.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 12 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало – 14:00 мск.