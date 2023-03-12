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«Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Крылья Советов», онлайн-трансляция 19-го тура РПЛ, где смотреть, 12 марта 2023

Увеличит ли «Зенит» отрыв от «Спартака»? В соперниках — кризисный клуб. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн 19-го тура РПЛ
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А ЦСКА постарается реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Всем привет, друзья! Сегодня, 12 марта, пройдут заключительные матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Химками». Если команда Сергея Семака обыграет соперника, то увеличит отрыв от «Спартака» до восьми очков.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки

В 16:30 ЦСКА сыграет в Москве с «Крыльями Советов». Неделю назад команда Владимира Федотова проиграла на юге России ФК «Сочи» (0:2) и теперь постарается одержать первую победу в РПЛ в 2023 году.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара

Заключительный матч воскресной программы пройдёт в Ростове-на-Дону. Команда Валерия Карпина вылетела из верхней сетки Кубка России и проиграла «Локомотиву» (1:3) в чемпионате. Теперь ростовчане попытаются переиграть на своём стадионе «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

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