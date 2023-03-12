А ЦСКА постарается реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Увеличит ли «Зенит» отрыв от «Спартака»? В соперниках — кризисный клуб. LIVE

Всем привет, друзья! Сегодня, 12 марта, пройдут заключительные матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Химками». Если команда Сергея Семака обыграет соперника, то увеличит отрыв от «Спартака» до восьми очков.

В 16:30 ЦСКА сыграет в Москве с «Крыльями Советов». Неделю назад команда Владимира Федотова проиграла на юге России ФК «Сочи» (0:2) и теперь постарается одержать первую победу в РПЛ в 2023 году.

Заключительный матч воскресной программы пройдёт в Ростове-на-Дону. Команда Валерия Карпина вылетела из верхней сетки Кубка России и проиграла «Локомотиву» (1:3) в чемпионате. Теперь ростовчане попытаются переиграть на своём стадионе «Пари НН».

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