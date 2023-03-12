Каррера: ни за какие деньги не продам медаль «Спартака» за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что значит для него победа в Российской Премьер-Лиге.

«Где бы предпочёл тренировать — в «Спартаке» или в «Ювентусе»? На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это моя ДНК. Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции. Цена медали за чемпионство со «Спартаком»? Я никогда не продам её ни за какие деньги — это часть истории моей жизни!» — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».

Каррера выиграл чемпионат России со «Спартаком» в 2017 году. Позже специалист тренировал греческий «АЕК» и итальянский «Бари».