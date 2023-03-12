Гендиректор «Черноморца»: у нас задача в течение четырёх-пяти лет выйти в РПЛ
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Валентин Климко рассказал о задачах команды на ближайшие годы.
«У нас непростые задачи – в течение четырёх-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Зырянов сам заведён этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале».
У нас прекрасные спонсоры – управляющая компания «Дело», компания «Рускон», замечательное сотрудничество с руководством города. Мы привели наш стадион ко второй категории. Надеемся, что весной он получит соответствующую лицензию для выступления в Первой лиге. Перспективы развития аренды? Есть перспективы у этого стадиона. И инвестор готов строить новую арену. Сейчас идет поиск необходимой земли», — сказал Климко в интервью «РБ Спорт».
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