Гендиректор «Черноморца»: Зырянов был лидером-футболистом и стал таким тренером

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о работе Константина Зырянова на посту главного тренера команды. Зырянов возглавляет «Черноморец» с октября 2022 года.

«Мы приглашали Зырянова как лидера команды. Он был таким футболистом и стал таким тренером. Это профессиональный, скромный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов. Я очень доволен, что мне посчастливилось работать с таким специалистом.

Почему я говорил, что Зырянов вряд ли покинет клуб в случае спроса на него? Потому что я вижу, что ему нравится работать. И нам нравится его работа. От добра добра не ищут. Мы полностью им довольны. Это профессионал своего дела, работоспособный специалист, при этом очень скромный», — приводит слова Климко «РБ Спорт».

Новороссийский «Черноморец» под руководством 45-летнего Зырянова возглавляет свою группу во Второй лиге.