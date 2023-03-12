Зиньковский: круто, если в сборной будет 10 игроков «Спартака». Можно ещё Промеса вызвать

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Несколько раз оказывался в расширенном списке сборной, но каждый раз не попадал в окончательный? Не знаю, чего сейчас ждать (смеётся). Надеюсь, что вызовут. Беречь себя? Я и так себя постоянно берегу. Один раз за прошлый год заболел — это было как раз во время сборов сборной. Не знаю, как так получается (смеётся). Не знаю, как поберечь себя ещё больше.

В расширенном списке 40 человек. Конечно, он ещё очень сильно сократится. Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть. И ещё Квинси вызвать — в таком случае будет 11 человек (смеётся)! Это хорошо и для клуба, и для ребят. Особенно для тех, кого вызывают в первый раз, — ещё раз отдельно поздравляю. Конечно, хочется, чтобы ребята попали в окончательный список. Чем больше, тем лучше», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.