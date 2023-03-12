Алексей Попов: шансов на вылет «Локомотива» очень мало, у них квалифицированная команда
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Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о победе «Локомотива» над «Ахматом» (1:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, потому что у них очень квалифицированная команда. Другое дело, хотела ли команда бороться за предыдущего тренера. Галактионов показывает, что у команды есть потенциал, игроки ему доверяют. Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Трудно судить, нужно будет смотреть, какие они совершат трансферы. Нынешний состав качественный, но явно не для борьбы за чемпионство, что и показали матчи на Кубок России», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
Московский «Локомотив» занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.
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