Антон Зиньковский: кажется, с «Факелом» впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свою игру в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).
«Кажется, впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак». Может быть, получился хороший матч — поучаствовал в двух забитых мячах. Наверное, меня могли и раньше заменить. Спасибо, что дали сыграть полный матч (смеётся). Я, конечно же, рад. Как и рад, что поучаствовал в двух забитых мячах», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменён на 90+3-й минуте на Михаила Игнатова. «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.
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