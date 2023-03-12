Антон Зиньковский: кажется, с «Факелом» впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свою игру в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«Кажется, впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак». Может быть, получился хороший матч — поучаствовал в двух забитых мячах. Наверное, меня могли и раньше заменить. Спасибо, что дали сыграть полный матч (смеётся). Я, конечно же, рад. Как и рад, что поучаствовал в двух забитых мячах», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменён на 90+3-й минуте на Михаила Игнатова. «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.