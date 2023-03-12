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Месси может не вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина его семьи

Месси может не вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина его семьи
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может отбросить идею завершения карьеры в клубе «Ньюэллс Олд Бойз» из родного города Росарио.

На прошлой неделе в Росарио было совершено нападение на супермаркет, принадлежащий Хосе Рокуццо, отцу жены Лионеля Месси. Было произведено 14 выстрелов в витрину магазина, а также на месте преступления была оставлена записка: «Месси, мы ждём тебя». Такие события могут заставить Месси искать другой вариант продолжения карьеры, сообщает The Athletic.

Месси не раз заявлял о желании завершить карьеру в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз». Контракт 35-летнего игрока с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. О продлении соглашения с парижанами до сих пор ничего не известно.

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