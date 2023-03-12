«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: Каземиро удалён на 32-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.
На 32-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. После использования системы VAR арбитр заменил жёлтую карточку на красную.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» (63).
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