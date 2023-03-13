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«Осинькин сказал, мы пробили дно». Ежов — о разгромном поражении «Крыльев» в матче с ЦСКА

«Осинькин сказал, мы пробили дно». Ежов — о разгромном поражении «Крыльев» в матче с ЦСКА
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Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложно что-то говорить на самом деле. Просто вышли и… Как бы помягче сказать? Недоиграли. Всю борьбу проиграли, все мячи простые мы потеряли, все подборы подобрали футболисты ЦСКА. Оправдания нашей игре нет. Отвратительная игра получилась. Игорь Витальевич правильно сказал, что мы дно пробили. Это он сказал в раздевалке. Надо исправляться. В оправдание не могу ничего сказать. Исправляться надо. Выхода нет. ЦСКА сегодня переиграл нас по всем пунктам. Счёт закономерный», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице 11-е место.

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