Один ход Федотова вывел ЦСКА из кризиса! Чалов сменил позицию, а Карраскаль уже не нужен

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд в РПЛ – армейцы разгромили в Москве «Крылья Советов».

Владимир Федотов отреагировал на провал в Сочи переходом на игру с двумя нападающими – в основу ЦСКА попали и Фёдор Чалов, и Антон Заболотный. На скамейку запасных неожиданно присел Хорхе Карраскаль. Там же оказались Константин Кучаев и молодой Егор Носков (по причине возвращения Ивана Облякова). А в стартовый состав «Крыльев Советов» вернулся Владимир Писарский, который после дублей в этом туре Квинси Промеса и Малкома стал отставать на два гола от лучших снайперов РПЛ.

Федотов не поменял ЦСКА тактически: армейцы продолжили играть 3-4-2-1, просто Чалов занял позицию левого инсайда. Игорь Осинькин, в свою очередь, подстраивал свою команду под соперника. Правый фланг у «Крыльев Советов» закрывали два штатных защитника Гленн Бейл и Николай Рассказов. При обороне самарцы перестраивались на тройку сзади, очевидно, чтобы контролировать ширину и не оставлять свободного пространства для вингбеков хозяев – Облякова и Милана Гаича. Тем не менее ЦСКА давил через свой левый край, в том числе за счёт подключений Мойзеса.

Игроки «Крыльев Советов» раз за разом попадали в ловушки, которые расставляли армейцы. Потери самарцами мяча в центре поля и на собственной половине приводили к опасным моментам у ворот Ивана Ломаева и голам. 3:0 к перерыву – это сильно! В середине первого тайма Заболотный забил свой первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ. Он сам же и сделал свой гол. Сохранил мяч, а потом после отскока пробил головой в падении, от земли.

Осинькин призывал свою команду лучше контролировать мяч на подмороженном московском поле, но гости не услышали тренера. Через две минуты грубейшую ошибку под прессингом совершил опорник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. Контакт с Гаичем был, но не было фола. В результате Обляков смог беспрепятственно атаковать ворота. Перестановки в составе от Федотова сработали идеально!

Наконец, перед перерывом забил и Чалов. Ещё одной ошибкой самарцы организовали атаку пять в пять на свои ворота. Фёдор на добивании оказался в нужное время в нужном месте – прямо во вратарской. Игроки «Крыльев Советов» выглядели растерянными.

Самое поразительное, что при таком развитии событий Осинькин не сделал в перерыве ни одной замены. Видимо, не смог найти трёх худших из десяти полевых игроков, заслуживших «единицу» за первые 45 минут. Во втором тайме самарцам ничего не оставалось, кроме как ещё выше поднимать линии, оставляя большое свободное пространство на своей половине поля. Голкипер Ломаев, страхуя партнёров, развлекал своими выходами из ворот всех, кроме тренерского штаба «Крыльев Советов». Повезло, что армейцы не наказали за риск. Впрочем, Ломаев вряд ли заслужил какую-то критику по этой игре.

А когда у «Крыльев Советов» случилась сразу тройная замена на исходе часа матча, поле среди прочих покинул Писарский. Слабая игра для нового нападающего команды Осинькина. Он впервые не забил за «КС», выйдя в основе самарцев. Писарский совершил 28 касаний мяча, нанёс два неточных удара, пасовал с точностью 69% (передач под удар – ноль) и набрал 11 потерей владения. Лучший момент Владимир имел при счёте 0:0, когда Виллиан Роша переключился на другого игрока и показал жестом отсутствовавшему в своей зоне Кириллу Набабкину забрать нападающего. Писарский не заметил виртуального опекуна, но, будучи свободным перед воротами, плохо пробил по воротам Игоря Акинфеева.

Игравший на сохранение счёта ЦСКА едва не пропустил от Владислава Шитова (сменщик Писарского попал в штангу), а за четверть часа до финального свистка армейцы забили четвёртый мяч. Команда Федотова не единожды выигрывала первое касание на стандартах в чужой штрафной, и в конце концов всё завершилось голом Виллиана Роши. Бразилец на стандартах, конечно, один из самых крутых игроков в РПЛ.

Разгром «Крыльев Советов» – повод для Федотова подумать о роли Карраскаля. Без колумбийца ЦСКА сегодня был лучше как команда.