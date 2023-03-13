Топ-менеджер «Торпедо» — о Геркусе: впервые сталкиваюсь с таким уходом президента клуба

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Марат Фаттахов рассказал, что продолжает работу в клубе, несмотря на отставку президента автозаводцев Ильи Геркуса.
«На данный момент я продолжаю работу в «Торпедо». Почему мой профайл исчез с сайта клуба? Затрудняюсь ответить: может быть, техническая проблема, может, политическое решение. Там и страничка Ярослава Савина, нового президента, до сих пор не заполнена — ни фото, ни общей информации.
Как восприняли перестановки в руководстве? На данный момент нет однозначного ответа, я не знаю планы нового совета директоров, президента. Стал ли уход Ильи неожиданностью? Конечно! Я не первый год, даже не первый десяток лет в футболе и первый раз сталкиваюсь с такими решениями. Обычно руководителей, как и тренеров, оценивают либо по промежуточному результату, для которого всё-таки нужно время, либо по окончании сезона.
Масштабных перестановок не было, но кое с кем обсуждается прекращение сотрудничества. Сейчас я совместно с нанятым клубом консультантом заканчиваю работу по написанию стратегии клуба, начатую ещё при Денисе Маслове. Пытаются ли меня «выпихнуть» из клуба? Скажем так, пока конструктивного диалога не получается», — сказал Фаттахов в интервью «РБ Спорт».
- 13 марта 2023
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