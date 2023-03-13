ЭСК рассмотрит эпизод со вторым голом «Краснодара» в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть эпизод во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3) во время второго гола «быков», который забил бразильский полузащитник Кади Боржес.

«Московское «Динамо» попросило экспертно-судейскую комиссию дать оценку эпизоду матча, произошедшему на 67-Й минуте матча. Комиссия рассмотрит, был ли один из игроков «Краснодара» в офсайде, когда Кади Боржес забивал гол», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС.

«Динамо» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав 32 очка по итогам 19 туров. В следующем туре московский клуб сыграет с «Уралом», встреча пройдёт 18 марта в Екатеринбурге.