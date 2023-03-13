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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год
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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев, а также таких клубов, как «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Анжи», «Сочи» и «Арсенала» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 31 года. Об этом он объявил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Текст из социальной сети Новосельцева

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