Сенников: победа «Локо» над «Ахматом» героическая. Есть чувство, что команда возрождается

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о победе железнодорожников вдевятером в игре с «Ахматом» (1:0) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал разгромное поражение «Крыльев Советов» от ЦСКА.

«Главное событие тура? Победа «Локомотива» в меньшинстве. Это был героический поступок всех игроков. Все бились самоотверженно. Тем более «Ахмат» хорошая команда. У меня возникло чувство, что команда возрождается. Самое главное, чтобы не было спада. Если смотреть на ближайших соперников, «Локомотив» их превосходит по игре и составу.

Самарцы прошли пик формы. Они хорошо подготовились к старту чемпионата, но все матчи невозможно провести на одном уровне. С «Динамо» «крылышки» сыграли хорошо, а здесь был какой-то провал, и физический, и эмоциональный. А ЦСКА был злой после поражения от «Сочи» и «Краснодара». Федотов здорово всё наладил в команде. Поражения, конечно, случаются, но вчера не было сомнений, что ЦСКА победит по игре», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».