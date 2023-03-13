Арбитр Федотов разобрал два удаления игроков «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решения Павла Кукуяна в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0).

«На 20-й минуте Кукуян принял смелое и правильное решение — показал вторую жёлтую Магкееву. Что первая, что вторая — проблема игрока. Насколько знаю, руководство «Ахмата» уделило большое внимание именно этому футболисту. В итоге они поймали двух игроков на Берише. Это хорошая работа тренерского штаба, и для арбитров это тоже полезно: надо не просто ждать назначения, приезжать и творить.

Второе удаление — Ненахова — тоже поддерживаю, потому что это наступ на голеностоп Берише», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.