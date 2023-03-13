Экс-тренер сборной Италии Пранделли завершил карьеру
Поделиться
Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли объявил о завершении карьеры.
«Я хорошо себя чувствую, всё остальное для меня не имеет значения. Кое-какие предложения поступали, но единственная скамейка, о которой я мечтаю, — это та, что в парке, с внуками. Хватит тренировать. Я хочу наслаждаться жизнью», — цитирует специалиста Marca.
В качестве игрока Пранделли выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе «Ювентуса» в сезоне-1984/1985. Чезаре завершил карьеру игрока в 1990 году в «Аталанте». В этом же клубе он и начал работать в качестве тренера. В 2010–2014 годах он возглавлял сборную Италии, доведя её до финала чемпионата Европы 2012 года. Последним клубом в карьере наставника стала «Фиорентина».
Комментарии
- 14 марта 2023
-
00:33
-
00:33
-
00:28
-
00:20
-
00:04
-
00:00
- 13 марта 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:20
-
23:11
-
23:09
-
23:01
-
22:51
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17
Партнерский контент