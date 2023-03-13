Экс-тренер сборной Италии Пранделли завершил карьеру

Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли объявил о завершении карьеры.

«Я хорошо себя чувствую, всё остальное для меня не имеет значения. Кое-какие предложения поступали, но единственная скамейка, о которой я мечтаю, — это та, что в парке, с внуками. Хватит тренировать. Я хочу наслаждаться жизнью», — цитирует специалиста Marca.

В качестве игрока Пранделли выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе «Ювентуса» в сезоне-1984/1985. Чезаре завершил карьеру игрока в 1990 году в «Аталанте». В этом же клубе он и начал работать в качестве тренера. В 2010–2014 годах он возглавлял сборную Италии, доведя её до финала чемпионата Европы 2012 года. Последним клубом в карьере наставника стала «Фиорентина».