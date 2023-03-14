Бышовец — о «Спартаке» и «Зените»: счёт 2:0 не даёт гарантий победы

Бывший российский тренер Анатолий Бышовец рассказал, почему лидеры Российской Премьер-Лиги «Зенит» и «Спартак» с трудом обыграли «Химки» и «Факел».

«Играть с командами, которым некуда отступать, всегда сложно. Выбирается тактика, подразумевающая насыщенную оборону, которую необходимо преодолеть. С другой стороны, нацеленность на контратаки.

Что «Спартак», что «Зенит», добившись двух забитых мячей, потеряли концентрацию и уверовали в победу. Отдав инициативу, её очень сложно вернуть. И тут нужно отдать должное обеим командам. В концовке они всё-таки сумели реализовать преимущество в индивидуальном мастерстве и победить.

Есть такая проблема – счёт 2:0 не даёт тебе гарантий победы. И потеря уважения к сопернику в такие моменты, как правило, наказуема», – сказал Бышовец Metaratings.