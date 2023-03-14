Власти Катара обвинили в шпионаже за Инфантино и бывшим генпрокурором Швейцарии
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Власти Катара могли прослушать разговор президента ФИФА Джанни Инфантино и бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.
В преддверии чемпионата мира 2022 года Инфантино и Лаубер провели закрытую встречу в конференц-зале пятизвёздочного отеля Schweizerhof в швейцарском Берне. Сообщается, что прослушивание не должно было создать серьёзных проблем для возможных заказчиков катарской операции, потому что с 2009 года отель принадлежит государственному фонду Катара. Встреча Инфантино и Лаубера стала третьей по счёту.
Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок.
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