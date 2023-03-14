Президент «Барселоны» Лапорта: происходят свирепые атаки на нашу эмблему

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал судейский скандал вокруг клуба.
«Происходит то, что некоторые, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но оно и не пачкается. А в последнее время происходят свирепые атаки на нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать.
Не думайте, что я волнуюсь от слабости, я волнуюсь, потому что очень хочу встретиться лицом к лицу со всеми негодяями, которые пачкают нашу эмблему. Пусть никто не думает, что это из-за слабости», — приводит слова Лапорты AS.
Напомним, 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю местного судейского департамента Энрике Негрейре.
Сообщалось, что «Барселону» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут.
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты
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