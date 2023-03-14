Де Брюйне: команды из нижней части таблицы АПЛ теперь могут тратить больше денег

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнениями об уровне АПЛ.

«Думаю, в этом сезоне мы набрали хороший ход. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы теперь могут тратить больше денег и покупать лучших игроков. Мне кажется, что все 20 команд имеют достаточно высокий уровень. Теперь уровень сложности победить эти команды становится всё выше и выше.

В конце концов мы занимаем второе место в АПЛ и до сих пор играем в трёх турнирах. По сравнению с предыдущими годами не чувствую особых изменений в этом отношении», — приводит слова Де Брёйне BBC.

Напомним, в матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Стартовый свисток главного арбитра Роберта Джонса прозвучал в 20:30 мск. Победу в этой встрече одержали «горожане» с минимальным счётом 1:0.

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