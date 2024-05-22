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Пименов — об уходе Почеттино из «Челси»: Маурисио не хватило времени

Пименов — об уходе Почеттино из «Челси»: Маурисио не хватило времени
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался об аргентинском тренере Маурисио Почеттино, который покинул лондонский «Челси».

«Он попал в большой магазин, где ему привезли миллион игроков. Ему не хватило времени и стабильного состава. Такая же история в «Манчестер Юнайтед». Пришли менеджеры среднего звена, которым выгодно строить команду, — вот они и строят. Кого вижу тренером? Какая разница кого. Там всё зависит от вертикали власти — какое развитие выберут владельцы «Челси». Можно любого ставить», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 21 мая, «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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