Газизов: Федуна я давно простил. От «Спартака» у меня только хорошие воспоминания

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов признался, что не считает «Спартак», в котором работал ранее, принципиальным соперником. Функционер поблагодарил московский клуб за сотрудничество.

— Для вас матчи со «Спартаком» будут принципиальными?

— Нет. Игры со «Спартаком» для всех принципиальны, за этот клуб болеют миллионы. А что-то личное — нет. Я испытывал огромные положительные эмоции, когда работал в «Спартаке». Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни. Мы с ними давно договорились, Федуна я давно простил. Для меня это закрытая история — только хорошие воспоминания, — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.