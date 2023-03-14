Азар — об Анчелотти: мы не разговариваем, но я его уважаю. Не думаю об уходе из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Карло Анчелотти.
«Что может заставить меня передумать доиграть в «Реале» до окончания контракта в 2024 году? Не знаю. Все, о чем я думаю, это футбол. Поэтому я даже не думаю об уходе. В глубине души думаю: «могу внести свой вклад». Извините, это все. Если я внесу небольшой вклад в успехи команды, болельщики снова поверят в меня. Они могут сказать себе, что совершили ошибку, перестав считать меня частью команды. Мне нужны только игровое время.
Между нами с Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем. Но между нами всегда будет уважение. Даже если он не выпустит меня в следующем матче, я должен уважать такого парня, как Карло Анчелотти. Из-за того, что он представляет для футбола, чего он добился в своей карьере», — приводит слова Азара RTBF.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Эспаньол». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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