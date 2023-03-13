Азар: я не вернусь в сборную Бельгии, этого не будет, на 100% уверен в этом

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, ранее завершивший карьеру в сборной Бельгии, заявил, что не собирается менять своего решения об уходе из национальной команды.

«Возвращение в сборную Бельгии? Я не вернусь, этого не будет, на 100% уверен в этом. Я завершил карьеру в сборной неохотно. Особенно учитывая то, что в клубе играю намного меньше. Я не думаю о своём возвращении в том числе потому, что новое поколение очень сильное. Я не хочу отступать от своего решения. Желаю всего хорошего новому тренеру.

Что я буду делать, если мне позвонит король Филипп? Он уже сделал это. Что он мне сказал? Это останется между нами (смеётся). В футболе никогда не следует говорить «никогда», но у меня достаточно много других дел. Хочу провести время с моими детьми, моей семьёй, и я не вижу причин, по которым могу передумать», — приводит слова Азара RTBF.