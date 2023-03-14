ФИФА утвердила критерии отбора на клубный чемпионат мира — 2025 с 32 командами

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила критерии отбора на клубный чемпионат мира 2025 года, сообщается на официальном сайте организации.
В клубном чемпионате мира примут участие 32 команды.
Конфедерации, которые получат более четырёх путёвок, будут представлены командами-победительницами континентальных соревнований (в Европе это Лига чемпионов) за период с 2022 по 2025 год, а также сильнейшими представителями клубного рейтинга.
Конфедерации, которые получат четыре слота, будут представлены победителями континентальных соревнований.
Конфедерациям с одним слотом будет выделена путёвка лучшим клубам по рейтингу. Также приглашение будет отправлено команде из страны-хозяйки турнира.
В случае если клуб выиграет более одного континентального турнира, приглашение дополнительной команде будет выдано на основе клубного рейтинга. При этом в соревновании не смогут участвовать более двух команд из одной страны, за исключением случаев, когда они являются победителями континентальных турниров.
- 14 марта 2023
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