Мерсон: Троссард мог бы играть за «Сити», и вы бы не заметили никакой разницы
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Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что нападающий «Арсенала» Леандро Троссард легко мог бы заиграть в составе «Манчестер Сити».
«Леандро Троссард мог бы играть за «Манчестер Сити». Это невероятное подписание за 27 миллионов фунтов стерлингов. Когда его агент назвал ему сумму трансфера в «Арсенал», он, должно быть, подумал: «Это всё, чего я стою?!»
Парень мог бы появиться в составе «Сити» во вторник, и вы бы не заметили никакой разницы, настолько он хорош. Но «Арсенал» и так играет, как «Сити», если на них надеть голубую форму, вы подумаете, что так и есть. Это лучший комплимент», – приводит слова Мерсона Sky Sports.
Троссард в минувшем туре английской Премьер-лиги отдал три голевых передачи в матче с «Фулхэмом» (3:0).
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