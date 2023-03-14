Мерсон: Троссард мог бы играть за «Сити», и вы бы не заметили никакой разницы

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что нападающий «Арсенала» Леандро Троссард легко мог бы заиграть в составе «Манчестер Сити».

«Леандро Троссард мог бы играть за «Манчестер Сити». Это невероятное подписание за 27 миллионов фунтов стерлингов. Когда его агент назвал ему сумму трансфера в «Арсенал», он, должно быть, подумал: «Это всё, чего я стою?!»

Парень мог бы появиться в составе «Сити» во вторник, и вы бы не заметили никакой разницы, настолько он хорош. Но «Арсенал» и так играет, как «Сити», если на них надеть голубую форму, вы подумаете, что так и есть. Это лучший комплимент», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Троссард в минувшем туре английской Премьер-лиги отдал три голевых передачи в матче с «Фулхэмом» (3:0).