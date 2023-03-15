Рамсдейл: надеюсь, стану героем и легендой «Арсенала»

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл заявил, что готов выступать за лондонский клуб до конца карьеры.
«В начале карьеры у меня был трудный период, когда я переходил из клуба в клуб. Даже когда «Борнмут» отправил меня в аренду, я никогда не думал, что покину его через год, не мог представить, что покину «Шеффилд Юнайтед» через год.
Но сейчас «Арсенал» — это место, где я могу видеть себя через 10, 12, 15 лет. Наверное, это моя цель — столько времени оставаться на вершине. Надеюсь, мне никогда не придётся уходить, и я стану настоящим героем и легендой этого футбольного клуба», — приводит слова Рамсдейла BBC.
Рамсдейл перешёл в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» в 2021 году. В текущем сезоне АПЛ 24-летний голкипер провёл 27 матчей, в 12 из которых сыграл на ноль.
- 15 марта 2023
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