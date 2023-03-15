«Будем играть в Жигулёвске». Гендиректор «Акрона» — о возможном переносе матчей в Самару

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о возможном переносе матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России в Самару.
«Перенос игры в Самару, если выпадет «Зенит»? С учредителем клуба Павлом Анатольевичем Морозовым обсуждали этот момент ещё «на берегу», когда прошли «Аланию». Мы хотим сохранить праздник футбола в Жигулёвске и Тольятти, и цель остается прежней — будем играть в Жигулёвске. Ждём всех в гости!
У нас частный клуб, должны зарабатывать деньги. Но мы играем для людей. И у нас нет задачи приехать на большой стадион, чтобы пришло как можно больше болельщиков, которые будут поддерживать другую команду, например, «Зенит». Мы хотим играть для нашего зрителя. Надеюсь, после выхода в полуфинал «Акрон» приобретёт новых болельщиков. Уверен, всем понравилась организация матча, атмосфера на стадионе.
Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов сказал, что регион готов помочь с финансированием реконструкции стадиона в Тольятти? Такая поддержка для нас ценна. Если есть желание вернуть в Тольятти большой футбол, поучаствовать в том числе в реконструкции арены, которая переживает не лучшую жизнь, мы будем только рады этой помощи со стороны области и города», — приводит слова Власова «Матч ТВ».
- 15 марта 2023
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