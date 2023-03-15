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Гендиректор «Акрона» рассказал, что клуб подал бы протест в случае поражения от «Локо»

Гендиректор «Акрона» рассказал, что клуб подал бы протест в случае поражения от «Локо»
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, что клуб подал бы протест, если бы проиграл в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». В составе соперника на поле появился Дмитрий Баринов, который должен был отбывать дисквалификацию. «Акрон» одержал победу в серии пенальти (7:6). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«Протест? Понятно, что игра на поле прежде всего. Но мы амбициозная команда, хотим двигаться дальше, поэтому как минимум изучили бы такую возможность, хотя предварительное мнение о том, что такое право у нас было, мы уже получили. Если бы мы по правилам могли пройти, пусть даже из-за ошибки другого клуба, почему бы этим не воспользоваться? Мы бы воспользовались. Устроить ещё один праздник для Жигулёвска, Тольятти — это того бы стоило, 100 процентов.

В «Акроне» будут внимательнее следить за дисквалификациями игроков? Думаю, не только мы, все теперь будут внимательнее следить. Мы следим внимательно, к нам вопросов вроде бы нет», — приводит слова Власова Metaratings.

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