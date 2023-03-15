Писарский: в Кубке надо доказать болельщикам «КС», что разгром от ЦСКА — случайность

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о разгромном поражении в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4). Сегодня, 15 марта, команды встретятся в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мне кажется, что у каждой команды бывают такие игры. Нам надо сделать выводы, посмотреть игру и ошибки, чтобы в будущем не допускать их.

Мы уже третью или четвёртую игру сами себе привозим голы. У «Крыльев» очень много потерь в этой части сезона. Много потерь, из которых вытекают такие атаки и голы — это не очень свойственно «Крыльям». В первой части сезона таких ошибок не было.

После разгрома от ЦСКА в раздевалке был жёсткий разговор. Как после такой игры нормально разговаривать? Самое главное — правильно сделать выводы. Это всё у каждого в голове. В Кубке надо доказать себе и болельщикам «Крыльев», что разгром в РПЛ — это случайность», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ильёй Никульниковым.