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«Ахмат» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция Кубка России по футболу, где смотреть, 15 марта 2023

Кубок России в разгаре! ЦСКА едет в Самару, а «Зенит» принимает «Динамо». LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Арсен Захарян и Дуглас Сантос
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Ждём от новичка «Краснодара» Кади Боржеса голов в ворота «Ахмата»?

Сегодня, 15 марта, состоятся три матча плей-офф Фонбет Кубка России. «Ахмат» сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» примут ЦСКА, а «Динамо» приедет в гости к «Зениту». Первая и последняя пары – из нижней части сетки, так называемого Пути регионов. Проигравший в этих парах вылетает из турнира, в отличие от участников Пути РПЛ, где у уступившего есть ещё один шанс зацепиться в ответной встрече.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
15 марта 2023, среда. 15:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
15 марта 2023, среда. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
15 марта 2023, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва

Вчера состоялись несколько игр Кубка России. В Пути регионов «Акрон» по пенальти прошёл «Локомотив». Однако если бы результат тольяттинский клуб не устроил, они могли бы подать протест и потребовать технического поражения железнодорожников из-за нарушения регламента: Дмитрий Баринов не имел права участвовать в матче из-за перебора карточек.

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В Пути РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». Без судейского скандала не обошлось. Ответная встреча состоится 4 апреля в Екатеринбурге.

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