Кубок России в разгаре! ЦСКА едет в Самару, а «Зенит» принимает «Динамо». LIVE

Сегодня, 15 марта, состоятся три матча плей-офф Фонбет Кубка России. «Ахмат» сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» примут ЦСКА, а «Динамо» приедет в гости к «Зениту». Первая и последняя пары – из нижней части сетки, так называемого Пути регионов. Проигравший в этих парах вылетает из турнира, в отличие от участников Пути РПЛ, где у уступившего есть ещё один шанс зацепиться в ответной встрече.

Вчера состоялись несколько игр Кубка России. В Пути регионов «Акрон» по пенальти прошёл «Локомотив». Однако если бы результат тольяттинский клуб не устроил, они могли бы подать протест и потребовать технического поражения железнодорожников из-за нарушения регламента: Дмитрий Баринов не имел права участвовать в матче из-за перебора карточек.

В Пути РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». Без судейского скандала не обошлось. Ответная встреча состоится 4 апреля в Екатеринбурге.