Защитник ЦСКА Игорь Дивеев появился на поле впервые с сентября. Футболист вышел на замену в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

Он получил повреждение в матче с «Торпедо» (0:1). Защитник получил травму в концовке матча, неудачно приземлившись на газон в борьбе с нападающим чёрно-белых Максимом Турищевым. На 86-й минуте Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ранее в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. «Крылья Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей обыграли московское «Динамо» — 3:2. ЦСКА, в свою очередь, оказался сильнее «Краснодара» — 3:1.