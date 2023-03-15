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«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, одержав победу в серии пенальти

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, одержав победу в серии пенальти
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Сегодня, 15 марта, завершился матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» принимал московское «Динамо». Команды встретились на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. В серии послематчевых пенальти победу одержало «Динамо» — 5:4 (1:1 в основное время). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота. «Зенит» сумел сравнять счёт только на 36-й минуте, когда полузащитник Зелимхан Бакаев сравнял счёт ударом головой после навеса с фланга. На 63-й минуте судьи могли назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых, но после долгой проверки было решено не ставить 11-метровый удар.

Основное время победителя этой встречи не выявило. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо» — 5:4. Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
15 марта 2023, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Васютин – 1'   1:1 Бакаев – 36'
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