Семак отреагировал на решение не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о неназначенном пенальти в ворота сине-бело-голубых в середине второго тайма матча 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов с московским «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 в серии пенальти).
«Эпизоды с пенальти во время игры? Эти моменты требуют доработки. Судья формулирует моменты из того, был ли достаточный контакт или недостаточный. Я не знаю, как это определить. У всех судей всё по-разному», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Эпизод произошёл на 63-й минуте встречи, когда Клаудиньо в собственной штрафной ударил по ноге Константина Тюкавина. Арбитры долгое время проверяли данный эпизод, после чего было принято решение не назначать пенальти.
Новость по темеСпорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
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