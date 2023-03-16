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«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победе команда Лучано Спаллетти вышла в 1/4 финала турнира.

Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл Виктор Осимхен. Марио Политано красиво закрутил навес в центр штрафной, где Осимхен выпрыгнул и точным ударом головой положил мяч в правый верхний угол ворот. В начале второго тайма нигериец укрепил преимущество неаполитанцев. Джованни Ди Лоренцо прострелил справа в штрафную мимо Кевина Траппа, Осимхен опередил Туту и в падении переправил мяч в сетку. На 64-й минуте Пётр Зелиньский реализовал пенальти.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре итальянцы одержали победу (2:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
15 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Осимхен – 45+2'   2:0 Осимхен – 53'   3:0 Зелиньски – 64'
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