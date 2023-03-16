Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые с 2006 года в 1/4 финала ЛЧ сыграют три команды из Италии

Впервые с 2006 года в 1/4 финала ЛЧ сыграют три команды из Италии
Аудио-версия:
Комментарии

16 марта завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире в четвертьфинале.

В число участников следующего раунда вошли итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».

Впервые за 17 лет в четвертьфинальную стадию турнира пробились сразу три итальянские команды — в последний раз такое случалось в сезоне-2005/2006. Тогда до стадии четвертьфинала дошли «Милан», «Ювентус» и «Интер».

Примечательно, что в том сезон две команды из трёх покинули розыгрыш турнира на четвертьфинальной стадии, а в полуфинале «Милан» уступил «Барселоне».

Победу в Лиге чемпионов в том сезоне одержала «Барселона».

«Наполи» разгромил «Айнтрахт». Теперь в 1/4 финала Лиги чемпионов — три команды из Италии «Наполи» разгромил «Айнтрахт». Теперь в 1/4 финала Лиги чемпионов — три команды из Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023