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Впервые с 2006 года в 1/4 финала ЛЧ сыграют три команды из Италии

16 марта завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире в четвертьфинале.

В число участников следующего раунда вошли итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».

Впервые за 17 лет в четвертьфинальную стадию турнира пробились сразу три итальянские команды — в последний раз такое случалось в сезоне-2005/2006. Тогда до стадии четвертьфинала дошли «Милан», «Ювентус» и «Интер».

Примечательно, что в том сезон две команды из трёх покинули розыгрыш турнира на четвертьфинальной стадии, а в полуфинале «Милан» уступил «Барселоне».

Победу в Лиге чемпионов в том сезоне одержала «Барселона».