«Наполи» разгромил «Айнтрахт». Теперь в 1/4 финала Лиги чемпионов — три команды из Италии

Тот случай, когда за пределами стадиона было веселее, чем внутри. Речь про жёсткие столкновения болельщиков и полиции в Неаполе. Причём, судя по видео, это фанаты разогнали полицейских, а не наоборот.

А вот первые 45 минут матча получились достаточно спокойными. «Наполи» выглядел чуть лучше, но никак не мог забить. У «Айнтрахта» и моментов не было толком – вратарь хозяев Мерет ни разу по-настоящему не вступил в игру, потому что в створ его ворот в первом тайме ни разу не пробили.

Хвича в свойственной манере пытался всё решить сам, не делясь мячом. Несколько раз Осимхен оставался в лучшей позиции и разочарованно разводил руками. С другой стороны, в последнем туре Серии А Кварацхелия сотворил такой шедевр, что ему можно многое простить.

Уже в компенсированное время к первому тайму «Наполи» забил-таки и по сути снял все вопросы о том, кто выходит в 1/4 финала. Счёт по сумме двух матчей стал 3:0. Отличился главный бомбардир команды Осимхен, который с 10 метров пробил головой под перекладину. Голевую передачу с правого фланга выдал Политано.

Второй тайм начался с того же, чем закончился первый. А именно – с гола Осимхена. Только на этот раз ассист отдавал Ди Лоренцо. Сначала показалось, что Осимхен получил серьёзную травму руки (в момент гола на неё наступил Тута), но обошлось без повреждения, судя по всему. Лучшему бомбардиру Серии А перебинтовали руку, и он продолжил матч.

«Наполи» в этом сезоне настолько хорош, что даже с преимуществом в четыре мяча не стал прижиматься к своим воротам, а продолжил показывать атакующий футбол. Зелиньски в чужой штрафной красиво развернулся с мячом и заработал пенальти. Сам же его исполнил, пробив по центру – 3:0 (то есть 5:0 по сумме двух матчей).

До конца матча Спаллетти сделал пять замен, убрав с поля всю группу атаки. Тут можно было бы сказать, что тренер поберёг Хвичу, Осимхена и остальных для чемпионата Италии, но этот турнир «Наполи» уже фактически выиграл (оторвался на 18 очков). Так что если Спаллетти и бережёт футболистов, то в первую очередь для следующих матчей Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ начнётся в пятницу (17 марта) в 14:00 по Москве. «Наполи» может встретиться с любым из возможных соперников – никаких посевов и запретов на игры между клубами из одной страны. Потенциальные соперники «Наполи»: «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «Челси» «Интер», «Милан» и «Бенфика».