Крауч: не думаю, что кто-то верил в то, что «Ливерпуль» способен будет совершить камбек

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал вылет «мерсисайдцев» из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии проиграл «Реалу» с общим счётом 2:6. Первая встреча завершилась победой «Реала» со счётом 5:2, в ответном матче мадридский клуб оказался сильнее со счётом 1:0.
«Я не думаю, что кто-то верил в то, что „Ливерпуль“ способен будет совершить камбек. „Реал“ слишком сильно доминировал на поле во втором тайме, что комфортно и легко довёл игру до логического завершения», — приводит слова Питера Крауча официальный сайт УЕФА.
Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.
Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлого года именно «Ливерпуль».
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