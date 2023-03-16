«Мы не осознаём того, чего добились». Форвард «Наполи» Симеоне — о выходе в 1/4 финала ЛЧ

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над немецким «Айнтрахтом» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала турнира.

«Мы восприняли это с большим спокойствием. Возможно, мы не осознаём того, чего добились. У нашей команды большие амбиции, мы хотим большего. Возможно, когда чемпионат завершится, мы осознаем, что делаем. В пятницу мы увидим результаты жеребьёвки. У нас большие амбиции продолжать борьбу», — приводит слова Симеоне TyC Sports со ссылкой на ESPN.

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в текущем сезоне — первый для «Наполи» за всю историю клуба. Жеребьёвка данного этапа состоится уже завтра, 17 марта. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени.

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