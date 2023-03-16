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«Мы продолжаем мечтать». Осимхен — о выходе «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Мы продолжаем мечтать». Осимхен — о выходе «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал выход итальянской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над немецким «Айнтрахтом» в двухматчевом противостоянии. Нигерийский форвард выразил уверенность, что неаполитанцы могут претендовать на победу в главном европейском клубном турнире.

«Войти в историю после этой победы — потрясающе. Мы продолжаем мечтать, наша команда может выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, что мы на правильном пути. У нас отличный тренер. Посмотрим, что готовит нам будущее, но я думаю, что у нас есть хорошие шансы», — приводит слова Осимхена France 24 со ссылкой на Amazon Prime.

Обыграв «Айнтрахт», «Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка данного этапа турнира пройдёт завтра, 17 марта. Начало церемонии запланировано на 14:00 мск.

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