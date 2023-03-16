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Клопп оценил решение «Реала» включить You’ll Never Walk Alone вместо своего гимна дома

Клопп оценил решение «Реала» включить You’ll Never Walk Alone вместо своего гимна дома
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение сотрудников стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде после матча с местным «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) включить песню You’ll Never Walk Alone, которая является гимном английского клуба. Организаторы матча включили её вместо гимна «Королевского клуба».

«Мне рассказали об этом после матча. Это действительно хороший жест. Мы два топ-клуба, которые довольно часто встречаются на международном уровне. Я думаю, очевидно, что мы очень уважаем друг друга и, кто бы это ни сделал, это действительно хороший жест», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Данный жест стал ответом «Ливерпулю» на акцию, организованную английском клубом во время своего домашнего матча, накануне которого скончался почётный президент «Реала» Амансио. «Ливерпуль» организовал минуту молчания в честь бывшего сотрудника мадридцев и возложил цветы к гостевой трибуне.

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