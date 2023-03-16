Ковтун: «Спартак» Абаскаля импонирует

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игре красно-белых под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.
«Спартак» Абаскаля импонирует. Есть нестандартные ходы в игре. Улучшается сыгранность. Команда интересно играет в атаку и показывает симпатичные взаимодействия в разных блоках — в центральной зоне, на флангах. Выходы есть, подстройка в штрафной.
Для «Спартака» сейчас главное — играть, добавлять и зарабатывать очки. Когда набираешь, двигаешься вперёд, всегда появляются новые стимулы. Если ты проиграл — выиграл, проиграл — выиграл, понятно, что будешь непонятно где болтаться. А когда есть постоянное стремление к победе, и игроки, и команда прогрессируют», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Также «Спартак» идёт вторым в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков после 19 туров.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
- 16 марта 2023
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