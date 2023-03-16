Юрист «Спартака» сообщила, что рассмотрение дела по иску Газизова перенесено в третий раз

Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Хорошёвский суд Москвы отложил рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова к экс-владельцу Леониду Федуну на 7 апреля.

«Отложили в третий раз, заседание пройдёт 7 апреля. В первый раз они уточнили свои требования, просили отложить дело в связи с тем, чтобы были уточнены требования, это было забавно, потому что только другая сторона может просить в этом случае. В прошлый раз они просили процедуру медиации, отложили, хотя и тогда сказали, что нет точек соприкосновения.

В этот раз заявили ходатайство об отложении для примирительных процедур, хотя наш доверитель [Леонид Федун] считает, что ничего не должен по этому иску и что в этом иске нужно отказывать. С нашей точки зрения, это затягивание дела. Забавно то, что мы ни разу ещё не выступили, потому что в третий раз рассмотрение откладывается по ходатайству истца», — приводит слова Чачуа ТАСС.

Напомним, в сентябре 2022 года бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подал иск к экс-президенту клуба Леониду Федуну на 365 млн рублей. Позже Октябрьский суд Уфы передал дело в Хорошёвский суд Москвы. Газизов подал иск из-за разбирательства по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/2021. Он занимал должность гендиректора «Спартака» в период с июля по декабрь 2020 года. Затем он вернулся в «Уфу», где работал в аналогичной должности с 2012 по 2020 год.